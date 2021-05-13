Погода на 14 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Дощі з грозами і +27: погода в Україні на 14 травня (КАРТА)

Дощі з грозами і +27: погода в Україні на 14 травня (КАРТА)

Погода в Україні 11 травня буде дощовою. Сухо і сонячно буде тільки у деяких східних і південних областях.

У західних регіонах України стовпчики термометрів показуватимуть +18-22° вдень та до +11° вночі. Дощі з грозами очікуються у всіх областях.

Водночас у південних регіонах синоптики прогнозують від +21° до +25° вдень, а вночі – до +12°. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до +27° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +13°.

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У центральних та північних областях України очікуються дощі з грозами. Температура вдень становитиме до +22°, а вночі опуститься до +10-12°.

У Києві 14 травня синоптики прогнозують також дощі і грози. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +22°, вночі +10-12°.

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Рекордна спека

Напередодні в ООН оприлюднили дані, які вказують на те, що у 2021 році світ зіткнеться з катастрофічною спекою. Температурний рекорд цьогоріч поб’є найвищі показники минулого літа.

Крім того, десятиліття, яке закінчилося, було найтеплішим. Тому науковці переконані, що катастрофічного підвищення температури на 3-5° варто очікувати вже в цьому столітті.

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