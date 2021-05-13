Гетманцев не виключає кадрових перестановок в ДФС і ДПС за незадовільну боротьбу з тіньовим сектором

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев незадоволений результатами півторарічної боротьби виконавчої влади з контрабандою, нелегальним обігом алкоголю та тютюну.

Голова фінансового Комітету констатував, що поряд з невеликими переміщеннями щодо зачистки ринку від нелегальних міні-НПЗ і так званих “бочок” (за останні півтора року завдяки активному сприянню Генпрокуратури ліквідовано близько 1 тис. АЗС, які торгують без дозвільних документів), органи виконавчої влади продовжують закривати очі на тіньові обороти алкогольної та тютюнової продукції.

– Ми займаємося проблемою детінізації ринку підакцизних товарів. Це не тільки паливо, а й алкоголь, тютюн. Ми ще проведемо окремий комітет з алкоголю, готельний – з тютюну. Займаємося цими проблемами вже півтора року. На жаль, наші здобутки не свідчать про остаточне розв’язання проблеми. У рішенні комітету будуть визначені конкретні кроки, які, на нашу думку, повинна зробити виконавча влада, і першочергово – правоохоронні органи, – зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що компетенції, всі необхідні важелі та відповідальність за наведення ладу на ринках підакцизних товарів повною мірою лежать на фіскальній і податковій службах. Однак керівництво останніх ухиляється від виконання своїх посадових обов’язків, ігноруючи реалізацію рішень профільного Комітету Верховної Ради.

– Ми маємо інформацію з конкретними адресами заводів, які виробляють нелегальне паливо. Ми вимагаємо припинення цієї діяльності. По-друге, ми демонстрували чеки на комітеті, які свідчать, що великі мережі АЗС реалізують паливо “в темну”. А потім використовують ПДВ у “скрутки”. Ми вимагаємо від податківців припинити це, – заявив Гетманцев.

У разі, якщо правоохоронні структури виконавчої влади не активізують боротьбу з тіньовою економікою, Комітет наполягатиме на зміні керівного складу ДФС і ДПС.

– Ми будемо рекомендувати уряду ухвалювати кадрові рішення. Якщо люди не здатні виконувати ці завдання, прийдуть інші, хто зможе це зробити. Погодьтеся, неможливо далі миритися з цим ганебним явищем, – зазначає голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Данило Гетманцев покладає великі надії на створюване Бюро економічної безпеки, яке отримає всі важелі впливу для ефективної боротьби з тіньовою економікою. І першочергово – з нелегальним обігом палива, контрафактного алкоголю та тютюну.

Він пояснив, що після підписання в березні 2021 року президентом відповідного закону, на створення БЕБ відводиться шість місяців. Новій структурі будуть передані повноваження СБУ та ДПС з розслідування економічних злочинів.

На думку Гетманцева, затримок з боку Кабміну і ВРУ з технічних і нормативних питань формування нового відомства не виникне, і вже до кінця року в Україні з’явиться повноцінна дієздатна структура боротьби з тіньовим сектором.

– Однак у Верховної Ради є ще одне завдання – законопроект № 3939-1, який вносить зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Без нього Бюро не зможе працювати, – наголосив Гетманцев.

Він висловив сподівання, що профільні комітети Ради не затягуватимуть з підготовкою документа до другого читання. Водночас Гетманцев наголошував на важливості обліку та виправлення помилок, допущених при формуванні ДФС.

– Увага громадськості має вберегти нас від створення органу за прикладом ДФС з повторенням всіх його помилок. Я дуже розраховую на допомогу громадськості у формуванні нового органу. Водночас ми з вами повинні розуміти, скільки у нового органу ворогів і наскільки великим є бажання дискредитувати його діяльність ще до моменту створення, – сказав голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев резюмував, що нормальна робота Бюро економічної безпеки означає кінець “тіні” в одно-дворічній перспективі.