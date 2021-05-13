Хто із нардепів має наукові звання і які надбавки вони отримують (СПИСОК)

У Верховній Раді дев’ятого скликання станом на грудень 2020-го науковий ступінь доктора наук є у 35 народних депутатів, кандидата наук — 73 нардепів, почесне звання заслужений юрист, економіст, журналіст тощо – 35 чиновників.

Окрім того, 23 нардепи є викладачами, доцентами, професорами або ректорами.

Найбільша кількість парламентарів, які мають науковий ступінь:

у фракції Слуги народу — 32;

в Опозиційної платформи – За життя — 12;

у депутатській групі За майбутнє та серед позафракційних – чотири народні обранці.

Найбільше чиновників зі званням заслужений є у фракцій Слуги народу та ОПЗЖ — по вісім осіб. Більшість із них – це заслужені юристи.

Між тим нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук з 2000 року є академіком Національної академії правових наук України.

Зокрема, у 1996 році політик захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. А вже у 1997-му – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Окрім того, у 2001-му він отримав вченне звання професора.

Загалом нардеп має 65 наукових праць. Водночас серед напрямів наукової діяльності він обрав тему – українська національна ідея у процесі сучасного державотворення.

У декларації Медведчук вказав 55 тис. грн, які одержав за звання академіка.

Нині у Верховній Раді близько чверті нардепів отримують надбавку за вчений ступінь або звання. Водночас 20 чиновників мають подвійну надбавку.

Доплата за науковий ступінь:

кандидата наук – 15% посадового окладу;

доктора наук – 25%;

за звання заслужений – 20%;

за звання народний – 40%.

Посадові оклади ВР станом на 2021 рік:

голова Верховної Ради — 27 240 грн;

перший заступник — 26 105 грн;

заступник — 24 970 грн;

голова комітету, фракції чи групи — 23 835 грн;

Згідно із цими даними, у депутата-члена комітету надбавка до окладу за науковий ступінь чи звання становить близько 3,4 тис. грн на місяць.

Загалом надбавку за звання отримують понад сотню нардепів. Зокрема, лідер Батьківщини Юлія Тимошенко, нардепи зі СН Ірина Верещук, Андрій Деркач та Олександр Качура, голова комітету свободи слова Нестор Шуфрич, голова Голосу Кіра Рудик.

Також у ВР є депутати, які отримують подвійну надбавку, і за почесне звання, і за вчений ступінь. Серед них нардеп від Європейській солідарності Петро Порошенко, від Слуги народу – Микола Стефанчук, від Батьківщини – Анжеліка Лабунська.

Дисертація Киви

Днями нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Тепер він може отримати нову наукову ступінь.

Тема його дисертації – Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України).

Звання кандидата наук дозволяє отримувати певні доплати до зарплат на державних і педагогічних посадах.

Джерело: Чесно