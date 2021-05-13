Зростання кібератак під час посилення концентрації військ Росії на кордонах з Україною було зафіксовано співробітниками СБУ.

– Так, дійсно, ми фіксували таке зростання, – заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк під час форуму Україна 30. Безпека країни.

За словами Вітюка, за 2021 рік СБУ зафіксувала понад 600 кібератак і інцідентів. Зважаючи на це, ключовою вимогою служби є саме посилення системи протидії кіберзагрозам.

Наразі службовці “створюють чітку дорожню карту”, зокрема персоніфікують відповідальність за такі злочини.

Вітюк відзначив високий рівень протидії кіберзагрозам всіх служб країни.

Він також підкреслив, що вдалося налагодити системну роботу з протидії кіберзагрозам як в частині фінансового та матеріального забезпечення, так і в належній підготовці кадрів.

Агент ФСБ готував теракт у Маріуполі

Агент ФСБ Росії отримав в Україні шість років в’язниці. Він планував теракт у Маріуполі, а також воював на Донбасі проти української армії.

Зловмисник, який є уродженцем Донецької області, збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України та готував теракт на одному з військових об’єктів у Маріуполі.