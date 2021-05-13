У Київраді назвали умову, за якої не підвищуватимуть вартість проїзду

У Київській міській раді заявили, якщо Києву компенсують витрати на проїзд громадян з пільгових категорій з держбюджету, то вартість на поїздки у метрополітені не піднімуть.

Із відповідним зверненням Київрада звернулась до уряду та парламенту, його підтримали 88 депутатів.

У міськраді також зазначили, що з 2016 року видатки на компенсаційні виплати за проїзд пільговиків покладено на місцеві бюджети.

Через це, місцеві територіальні громади змушені витрачати мільярди грн, іноді за рахунок недофінансування інших важливих соціальних сфер.

Підвищення вартості проїзду

13 травня керівництво Київського метрополітену звернулось до місцевих органів влади із проханням підвищити вартість однієї поїздки у метро до 21 грн.

За їх словами, метрополітен завершив минулий рік зі збитками у 1 млрд 175 млн грн, а цьогоріч фінансисти прогнозують збиток розміром у 3 млрд 421 млн грн.

У зверненні також зазначили, що замість підвищення вартості проїзду, вони можуть погодитись на фінансову підтримку метрополітену у розмірі щонайменше 1,5 млрд грн.

Фото: Київський метрополітен