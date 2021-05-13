PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Україна ініціювала термінову зустріч з лідерами Нормандської четвірки

андрій єрмак

Україна закликала Нормандську четвірку провести термінову зустріч у зв’язку з продовженням обстрілів на Донбасі. Про це 13 травня під час зустрічі з послами Великої сімки, Швеції та ЄвроСоюзу заявив Андрій Єрмак – очільник Офісу президента України.

За словами Єрмака, зустріч стосується продовження обстрілів у зоні ООС, через які гинуть українські військові. Також заступник Офісу президента зауважив, що останнім часом почастішали випадки використання окупантами важкої артилерії. Поточну ситуацію щодо переговорів він назвав “затяжною стагнацією”.

 – Я надіслав листа до всіх своїх колег з Нормандського формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще.

Єрмак закликав взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ і політичних радників чотирьох країн, які входять до Нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина та Росія).

Читайте
Буде світова війна: Зеленський оцінив можливе вторгнення РФ у вересні

Зеленський хоче розширити Нормандський формат

У квітні президент України Володимир Зеленський заявив про намір змінити Нормандський формат, залучивши до переговорів ще три країни.

Зеленський вітає участь США, Канади та Великої Британії у Нормандському форматі. За його словами, ці країни зможуть перезавантажити групу.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка