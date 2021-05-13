Україна закликала Нормандську четвірку провести термінову зустріч у зв’язку з продовженням обстрілів на Донбасі. Про це 13 травня під час зустрічі з послами Великої сімки, Швеції та ЄвроСоюзу заявив Андрій Єрмак – очільник Офісу президента України.

За словами Єрмака, зустріч стосується продовження обстрілів у зоні ООС, через які гинуть українські військові. Також заступник Офісу президента зауважив, що останнім часом почастішали випадки використання окупантами важкої артилерії. Поточну ситуацію щодо переговорів він назвав “затяжною стагнацією”.

– Я надіслав листа до всіх своїх колег з Нормандського формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще.

Єрмак закликав взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ і політичних радників чотирьох країн, які входять до Нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина та Росія).

Зеленський хоче розширити Нормандський формат

У квітні президент України Володимир Зеленський заявив про намір змінити Нормандський формат, залучивши до переговорів ще три країни.

Зеленський вітає участь США, Канади та Великої Британії у Нормандському форматі. За його словами, ці країни зможуть перезавантажити групу.