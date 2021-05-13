Україна та Франція підписали чотири рамкові угоди на понад €1,3 млрд

Уряди України та Франції уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад €1,3 млрд. Підписання відбулося під час візиту Міністра економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мера до Києва.
Укладені міжурядові угоди сприятимуть розвитку країни, покращенню життя українців та підвищенню рівня кооперації з Францією.
Угоди передбачають реалізацію таких проектів:
- постачання 130 електровозів компанією Альстом на суму до €900 млн;
- постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до €300 млн;
- покращення водопостачання в Луганській області;
- покращення якості питної води в Києві на суму до €70 млн.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць.
Зі свого боку Бруно Ле Мер підкреслив, що Україна має значний економічний потенціал і можливості. Він додав, що у країн багато спільного для того, щоб разом працювати на майбутнє.
Зеленський з послами ЄС і G7 на Луганщині
8 травня президент України Володимир Зеленський поїхав до Луганської області з робочим візитом.
Його супроводжують посли Євросоюзу, а також країн Великої сімки.
Під час поїздки Зеленський в супроводі дипломатів взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.