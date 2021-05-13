Україна та Франція підписали чотири рамкові угоди на понад €1,3 млрд

Уряди України та Франції уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад €1,3 млрд. Підписання відбулося під час візиту Міністра економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мера до Києва.

Укладені міжурядові угоди сприятимуть розвитку країни, покращенню життя українців та підвищенню рівня кооперації з Францією.

Угоди передбачають реалізацію таких проектів:

постачання 130 електровозів компанією Альстом на суму до €900 млн;

постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до €300 млн;

покращення водопостачання в Луганській області;

покращення якості питної води в Києві на суму до €70 млн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць.

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Зі свого боку Бруно Ле Мер підкреслив, що Україна має значний економічний потенціал і можливості. Він додав, що у країн багато спільного для того, щоб разом працювати на майбутнє.

Зеленський з послами ЄС і G7 на Луганщині

8 травня президент України Володимир Зеленський поїхав до Луганської області з робочим візитом.

Його супроводжують посли Євросоюзу, а також країн Великої сімки.

Під час поїздки Зеленський в супроводі дипломатів взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.