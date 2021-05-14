Новопризначений міністр енергетики України Герман Галущенко увійшов у склад Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ 13 травня підписав президент України Володимир Зеленський.

– Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича – міністра енергетики України, – йдеться у документі.

Наразі разом з Галущенком у складі РНБО 22 особи, зокрема Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Арсен Аваков, Ірина Венедіктова та інші.

Призначення Галущенка

Призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики відбулося наприкінці квітня. Його кандидатуру підтримали народні депутати України 305 голосами.

До цього Галущенко працював віце-президентом компанії Енергоатом. Також він обіймав посади у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції тощо.