PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський поповнив склад РНБО ще одним міністром

Володимир Зеленський

Новопризначений міністр енергетики України Герман Галущенко увійшов у склад Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ 13 травня підписав президент України Володимир Зеленський.

– Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича – міністра енергетики України, – йдеться у документі.

Наразі разом з Галущенком у складі РНБО 22 особи, зокрема Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Арсен Аваков, Ірина Венедіктова та інші.

Читайте
Від МЗС до керівництва Енергоатому: що відомо про Германа Галущенка

Призначення Галущенка

Призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики відбулося наприкінці квітня. Його кандидатуру підтримали народні депутати України 305 голосами.

До цього Галущенко працював віце-президентом компанії Енергоатом. Також він обіймав посади у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, Міністерстві юстиції тощо.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка