Одеський апеляційний суд, який розглядав апеляцію на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку, відмовив активістам у зміні запобіжного заходу.

Обох залишили під цілодобовим домашнім арештом.

З проханням про взяття Стерненка на поруки просив народний депутат від партії Голос Роман Лозинський, але суд відмовив, як і у можливості відбувати арешт у Києві.

Наступне засідання суду щодо Стерненка відбудеться 20 травня о 14.30.

Справа Стерненка

23 лютого 2020 року Приморський суд Одеси визнав Стерненка та Демчука винними у викраденні проросійського депутата Сергія Щербича.

Стерненка засудили до семи років та трьох місяців ув’язнення з конфіскацією частини майна. Активіста визнали винним за трьома статтями – Незаконне поводження зі зброєю, Розбій та Викрадення людини. Активістів відправили до СІЗО.

Після оголошення вироку у кількох містах України відбулися масові акції протесту на підтримку активістів.

9 квітня Одеський апеляційний суд випустив Стерненка і Демчука із СІЗО і відправив їх під домашній арешт. Активістів зобов’язали здати закордонні паспорти.