За підсумками першого кварталу 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України, що включає експорт і імпорт товарів і послуг, становила 13,0% ($4 290,4 млн).

Друге місце посіла Польща ($2 263,9 млн, 6,9%). Країна піднялася до цієї позиції з четвертого.

На третьому, як і раніше, Німеччина ($2 141,4 млн, 6,5%).

Росія поступилася першим місцем ще у 2019 році. Дотепер вона посідала друге, а зараз спустилася на четверте ($2 022,8 млн, і 6,1%).

За США п’яте місце ($1 814,2 млн, 5,5%).

Всього на країни ЄС припадає 40,4% зовнішнього обороту України.

За даними НБУ, індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку поточного року досяг максимального рівня за останні 8 років.

Рівень тіньової економіки в Україні у 2020 році зріс до 31% ВВП

Пандемія коронавірусу та карантинні заходи стали наслідком зростання тіньової економіки в України. У період з січня по вересень 2020 року рівень тіньової економіки у загальній частці ВВП склав 31%. Це на три відсоткових пункти перевищує показники 2019 року.

Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку України. Водночас експерти підкреслюють, що зростання тіньової економіки у 2020 році є меншим, порівняно з кризою 2014 року.