Із 1 червня Укрзалізниця запускає поїзди в Угорщину та Австрію

Укрзалізниця відновлює перші міжнародні залізничні маршрути до Угорщини та Австрії з 1 червня 2021 року. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку із поліпшенням Covid-ситуації.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, УЗ вже почала продавати квитки на пасажирські поїзди за напрямом Чоп-Захонь (Угорщина).

Так, починаючи із 1 червня, поїзди щоденно прямуватимуть із Захоні та Чопа.

Окрім того, залізнична компанія відкрила продаж квитків на два безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень (Австрія).

Зокрема, потяги щоденно курсуватимуть із Києва з 1 червня та із Відня з 2 червня.

Міністр зазначив, що контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних правил посилюватимуть.

Укрзалізниця запустила потяг зі Львова до Ужгорода

Укрзалізниця з 16 квітня відновила рух регіонального потяга, який курсує зі Львова до Ужгорода.

Потяг № 829/830, що був скасований рік тому, відправлятиметься з Ужгорода о 05.13 кожного дня, окрім середи та прибуватиме до Львова о 10.59.

Детальніше про відновлення руху поїздів до Ужгорода читайте на Фактах ICTV.