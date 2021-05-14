14 травня гривня продовжила зміцнюватися відносно основних іноземних валют.

Нацбанк встановив курс станом на 14 травня, відповідно до якого, за один долар доведеться заплатити 27,62 грн, що копійку менше аніж днем раніше.

Євро також подешевшав, курс зафіксований на позначці 33,37 грн / €1, в той же час 13 травня за єдину валюту Єврозони потрібно було заплатити 33,49 грн / €1.

На три копійки також подешевшав польський злотий, тепер він коштує 7,34 грн.

Втратив позиції і російський рубль, в порівнянні з 13 травня 10 одиниць подешевшали на копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 13.05:

$ 1 – 27,62 грн;

€ 1 – 33,37 грн;

1 польський злотий – 7,34 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Курс валют в травні

Експерти прогнозують, що курс валют в Україні до кінця місяця істотно не зміниться.

До кінця місяця 2021 вартість долара буде коливатися від 27,3 до 27,9 грн / $, а євро – від 34,2 до 34,9 грн / €.

Основною причиною стабільності валютного курсу експерти вважають зростання валютних надходжень від українських експортерів.