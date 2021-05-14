Всі праведники-українці, які рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни, отримуватимуть державну стипендію. Президент Володимир Зеленський 13 травня підписав відповідний указ.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Бабиному Яру, де сьогодні відкрили символічну синагогу у вигляді книги.

– Вчора президент підписав указ, яким встановлюється постійна державна стипендія для праведників – для українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, – зазначив Єрмак.

14 травня вперше відзначається День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Рішення про встановлення цієї дати в лютому 2021 року підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Сьогодні на території меморіалу Бабин Яр у Києві відкрили символічну синагогу у вигляді книги.

У церемонії взяв участь і президент Володимир Зеленський.