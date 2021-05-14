Рада національної безпеки та оборони України збереться на засідання в п’ятницю, 14 травня.

Попередньо засідання почнеться о 16.00, а о 17.30 вже анонсований брифінг для представників ЗМІ.

На офіційних джерела порядок денний не публікувалася, проте влада раніше робили певні анонси. В рамках візиту в Херсонську область за підсумками наради Володимир Зеленський заявляв, що планує провести засідання РНБО. Тому можна припустити, що одне з питань буде безпека на Півдні України, зокрема на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Також є інформація, що влада розглядатиме питання пов’язані зі злочинним світом. Йдеться про так званих злодіїв у законі.

Крім того, є ймовірність, що РНБО розгляне санкції проти російських телеканалів, а саме припинення їх мовлення на території України.