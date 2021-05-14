Погода на 15 травня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Тепло і подекуди з дощами: погода в Україні 15 травня

прогноз погоди_погода

15 травня на всій території України буде тепло, але деяких регіонах дощитиме.

На Заході стовпчик термометра підніметься до +16 – +23 та рясні дощі і навіть грози.

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Вночі температура впаде до +9 – +13, а найхолодніше буде у Закарпатській області.

У центральних областях світитиме сонце, яке лише інколи ховатиметься за хмари. Температура коливатиметься від +22 до +26 вдень та від +11 до +13 вночі, без опадів.

На півночі дощитиме, температура вдень становитиме від +21 до +24, а вночі повітря остине до +10 – +13.

У східних регіонах та на півдні країни синоптики не прогнозують жодних опадів. Температура коливатиметься від +22 до +27 вдень та від +11 до +15 вночі.

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Якщо ви запланували відпустку або важливу поїздку зауважте, що погода у цей місяць буде вкрай мінливою.

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