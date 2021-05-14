У Конча-Заспі і Пущі-Водиці проведуть аудит земель і резиденцій – Зеленський

В Україні проведуть повний аудит земель і будинків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, щоб встановити повний перелік осіб, які там проживають.

Такі заходи анонсував президент Володимир Зеленський у своєму зверненні після засідання РНБО.

– Сьогодні ми порушили важливе питання. Це державні землі і будинки в Конча-Заспі і Пущі-Водиці, а також особи, в користуванні яких вони перебувають. Загалом йдеться про майже 400 га заповідної землі і понад 100 державних будівель і дач. Мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи і Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів, – сказав президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що наприкінці 2014 року, згідно з постановою уряду, скасували перелік категорій осіб, що мають право на пільгове проживання.

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За його словами, це легалізувало перебування деяких колишніх суддів, прокурорів, правоохоронців, митників, податківців у цих резиденціях за дуже символічну плату.

– Це, наприклад, такі люди, як Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича Табачник і Богатирьова, колишній віце-прем’єр Геннадій Зубко і навіть директор департаменту корпорації Богдан Олександр Ільїн, – додав Зеленський.

Президент зазначив, що ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування витрат на ремонт в розмірі 50% і за символічну плату могли там жити.

Що ще обговорювали на РНБО

Засідання Ради нацбезпеки і оборони було присвячене кільком важливим питанням. Зокрема, на ньому ухвалили рішення запровадити санкції проти кримінальних авторитетів і злодіїв у законі.

Під них потрапили 557 злодіїв в законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Про підсумки засідання РНБО 14 травня Володимир Зеленський розповів у відеозверненні, яке можна переглянути на Фактах ICTV.