Україна має намір залучити міжнародних партнерів, щоб реалізувати реформу корпоративного управління державними підприємствами за найвищими стандартами.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з послами країн G7 та представництва Євросоюзу, одним з перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.

– Цей орган має стати не лише інструментом відбору кандидатів в наглядові ради. Він повинен бути майданчиком для обговорення проблемних питань, що виникатимуть в держкомпаніях, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також наголосив, що чинним членам Наглядової ради НАК Нафтогаз України було запропоновано продовжити співробітництво на 12 місяців.

За цей час Уряд проведене публічний відбір нових кандидатів і лише після цього призначить конкурс на главу компанії.

Крім того, обговорюється можливість введення до складу Наглядової ради представника США.



















Україна планує впровадити корпоративну реформу за найвищими стандартами – Шмигаль / 5 фотографий

Реакція G7 на звільнення керівництва Нафтогазу

Раніше посли країн Великої сімки закликали Кабмін у максимально стислі терміни вирішити питання управління НАК Нафтогаз-України.

Дипломати висловили стурбованість тим, що уряд, як головний акціонер НАК, не досяг порозуміння з наглядовою радою компанії.

Крім того, посли закликали Україну привести нормативно-правову базу з управління держпідприємствами у відповідність зі світовими стандартами.

Фото: пресс-служба Кабміну