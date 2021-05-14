Україна планує впровадити корпоративну реформу за найвищими стандартами – Шмигаль

Україна має намір залучити міжнародних партнерів, щоб реалізувати реформу корпоративного управління державними підприємствами за найвищими стандартами.
Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з послами країн G7 та представництва Євросоюзу, одним з перших кроків для перезапуску реформи корпоративного управління має стати відновлення роботи номінаційного комітету.
– Цей орган має стати не лише інструментом відбору кандидатів в наглядові ради. Він повинен бути майданчиком для обговорення проблемних питань, що виникатимуть в держкомпаніях, – зазначив Шмигаль.
Прем’єр-міністр також наголосив, що чинним членам Наглядової ради НАК Нафтогаз України було запропоновано продовжити співробітництво на 12 місяців.
За цей час Уряд проведене публічний відбір нових кандидатів і лише після цього призначить конкурс на главу компанії.
Крім того, обговорюється можливість введення до складу Наглядової ради представника США.
Реакція G7 на звільнення керівництва Нафтогазу
Раніше посли країн Великої сімки закликали Кабмін у максимально стислі терміни вирішити питання управління НАК Нафтогаз-України.
Дипломати висловили стурбованість тим, що уряд, як головний акціонер НАК, не досяг порозуміння з наглядовою радою компанії.
Крім того, посли закликали Україну привести нормативно-правову базу з управління держпідприємствами у відповідність зі світовими стандартами.
Фото: пресс-служба Кабміну