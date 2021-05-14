Сьогодні, 14 травня, у День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, у Бабиному Яру в Києві відкрили символічну синагогу Місце для роздумів.

Окрім офіційних осіб, захід відвідали праведники народів світу. Так називають неєвреїв, котрі ризикували життям під час Голокосту, рятуючи євреїв від нацистського режиму.

Факти ICTV поспілкувалися із праведницею народів світу Оксаною Антипчук та її донькою Наталією Радською. Жінки розповіли, як Оксана Антипчук врятувала від рук нацистів однорічного хлопчика Наума, видавши за свого сина. В родині назвали його Толіком.

— Німці приходили і в ночі шукали, дивилися. В нас було дві великі собаки, коли вони гавкали, то батько виходив і дивився, а німці ходили по дорозі, шукали. Німці і в хаті шукали, Бог дав, не знайшли. Батько його вивіз у друге село, за ліс, – згадує Оксана Антипчук.

А під час деяких обшуків 14-річна Оксана вдавала, що то її дитина й імітувала, ніби годує його грудьми. Її донька також розповіла, як рятували дитину під час облав німців.

— Пощастило, що братик був трішки маленький. Тому бабуся, коли німці приходили, щипала те своє дитя, щоб він умисно плакав. Коли приходило багато німців – мама казала, що вони хворіють тифом, бо німці боялися хвороби. А також, незадовго до їхнього приходу, староста попереджав родину про гостей, – розповіла Наталя Радська.

Наразі Анатолія вже немає у живих. Він помер у 2012 році. Свого часу він переїхав до США і в нього залишилося троє дітей. За професією чоловік був лікарем-терапевтом, а ще він часто приїжджав до України.

Книга про українців, які рятували євреїв від нацистів

Єврейська конфедерація України спільно з Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр планує видати книгу про 2,5 тис. українців, які рятували євреїв від нацистів.

Українці неєврейського походження відіграли велику роль у порятунку євреїв.

Після Другої світової війни людей, які рятували євреїв, удостоїли звання Праведників народів світу.