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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Одна область помаранчева: в Україні оновили зони карантину

коронавірус, карантин, дистанція

Станом на 15 травня 2021 року Черкаська область знову опинилася у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

В інших областях Україні встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Водночас дев’ять регіонів вже зараз відповідають зеленій зоні за показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19.

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Це – місто Київ, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.

Жодна область наразі не потрапила в червону зону, хоча показники захворюваності на Covid-19 переважно тримаються на високому рівні. Також жоден регіон не потрапив у зелену зону.

Карантин в Україні: які області перебувають у червоній, помаранчевій та жовтій зонах

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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