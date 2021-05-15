Відповідав за карантин і тестування: Арахамія сказав, хто очолить МОЗ замість Степанова

Головним претендентом на пост міністра охорони здоров’я після звільнення Максима Степанова є головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Такий прогноз зробив глава фракції Слуга Народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

– Ляшко займався карантином і тестуванням населення, і результатів його роботи – багато. В свою чергу Степанов курував питання вакцинації і, як мені здається, не впорався, – заявив Арахамія.

За його словами, швидкість імунізації населення дуже низька, а в процес закупівлі препаратів для щеплення довелось втручатися особисто президенту Володимиру Зеленському та голові його Офісу Андрію Єрмаку.

Глава Слуги Народу також зазначив, що представники фармацевтичних гігантів неодноразово казали, що МОЗ України вийшло на них пізніше, аніж представники інших країн.

У зв’язку з цим із постачанням вакцин виникли такі серйозні затримки, резюмував нардеп.

Дефіцит препаратів для вакцинації

Минулого тижня Віктор Ляшко заявив, що в Україні поки що немає достатньої кількості вакцин від коронавірусу, щоб прищепити всіх громадян, які записалися через додаток Дія.

За його словами, МОЗ готовий був робити щеплення людей з електронної черги на вихідних.

Однак для цього необхідно закупити додаткових півмільйона доз препарату.

Фото: прес-служба партії Слуга Народу