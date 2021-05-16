Станом на 16 травня 2021 року Черкаська область залишається єдиною у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

В інших областях України встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Водночас дев’ять регіонів вже зараз відповідають зеленій зоні за показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19.

Це – місто Київ, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Херсонська та Чернігівська області.

Жодна область наразі не потрапила в червону зону, хоча показники захворюваності на Covid-19 переважно тримаються на високому рівні. Також жоден регіон не потрапив у зелену зону.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.