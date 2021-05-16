Військова техніка "ЛНР" вщент рознесла кладовище на окупованій Луганщині – ФОТО

Військова техніка бойовиків “ЛНР” проїхалася по місцевому кладовищу, зруйнувавши там пам’ятники та могили. Це сталося у тимчасово непідконтрольному Україні місті Перевальськ, що за 40 км від Луганська.

За словами місцевих жителів, танк окупантів злетів з дороги у районі п’ятої шахти, але не зупинився і потрощив пам’ятники.

— Горе… Ми йшли до могил, що стерті траками танка, розбиті пам’ятники, фотографії померлих розкидані, все знівечено… Наче після бомбардування, – так описала побачене мешканка Перевальська.

Ще одна тамтешня жителька написала, що танк окупантів повиривав з корінням дерева, а від деяких могил нічого не залишилося.

— Особисто була там, проїхалися — це м’яко сказано, на половин кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося.















Військова техніка “ЛНР” вщент рознесла кладовище на окупованій Луганщині / 4 фотографии

Подібне на цьому кладовищі стається вже не вперше. У 2020 році від таких дій бойовиків постраждало менше могил. Мешканці навіть зверталися до місцевої “влади”, але жодних результатів – нікого не покарали, а також не відшкодували людям збитки.

Також люди скаржаться, що вулицями тепер страшно ходити через військову техніку терористів, яка постійно пересувається міськими дорогами.

Найманці РФ розмістили понад 250 одиниць військової техніки

Українська сторона СЦКК у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомила 8 травня про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Безпілотний літальний апарат місії зафіксував озброєння та військову техніку збройних формувань РФ з порушенням лінії відведення у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: Новини Донбасу