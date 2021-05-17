Станом на 18 травня 2021 року Донецька область перейшла до помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

А в жовтій зоні тепер Черкаська область. Також всі інші області України перебувають у цій зоні.

Водночас шість регіонів зараз відповідають зеленій зоні за показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19.

Це – місто Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.

Жодна область наразі не потрапила в червону зону, хоча показники захворюваності на Covid-19 переважно тримаються на високому рівні. Також жоден регіон не потрапив у зелену зону.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.