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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Через пориви вітру та сильні дощі 120 населених пунктів залишися без світла

Погода, дождь, дощ

Станом на ранок 17 травня внаслідок складних погодних умов сталося знеструмлення 120 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

За даними рятувальної служби, через пориви вітру та сильні дощі залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у Дніпропетровській (59), Херсонській (29), Кіровоградській (27), Черкаській (3) та Житомирській (2)областях.

Щоб відновити електропостачання у цих місцевостях, залучили бригади обленерго.

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Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні 17 травня переважно буде теплою, але очікуються грози майже на всій території країни.

Температура вдень триматиметься на рівні до +21 градусів, проте вночі стане холодніше – температура опуститься до +9 градусів.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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