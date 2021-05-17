Станом на ранок 17 травня внаслідок складних погодних умов сталося знеструмлення 120 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

За даними рятувальної служби, через пориви вітру та сильні дощі залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у Дніпропетровській (59), Херсонській (29), Кіровоградській (27), Черкаській (3) та Житомирській (2)областях.

Щоб відновити електропостачання у цих місцевостях, залучили бригади обленерго.

Погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні 17 травня переважно буде теплою, але очікуються грози майже на всій території країни.

Температура вдень триматиметься на рівні до +21 градусів, проте вночі стане холодніше – температура опуститься до +9 градусів.