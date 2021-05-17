На станції метро Арсенальна у Києві пасажир потрапив під потяг. З цієї причини на станції зупинили рух потягів.
На червоній гілці поїзди курсують від станції Академмістечко до станції Хрещатик, а також від станції Дарниця до станції Лісова.
Станції Арсенальна, Дніпро, Гідропарк та Лівобережна зачинено для пасажирів.
На місце події викликано медиків та правоохоронців та проводиться необхідна робота.
Вартість метро у Києві
Напередодні стало відомо, що у Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро. Проте таке рішення офіційно ще не ухвалили.
Трудовий колектив Київського метрополітену звернувся в КМДА, оскільки під час карантину в Києві підприємство зазнало збитків. Однак таке прохання викликало масу негативних коментарів від місцевих жителів. На їхню думку, 21 грн за проїзд в одну сторону – дороге задоволення.