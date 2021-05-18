Рада проведе позачергове засідання 20 травня – Арахамія

Верховна Рада України планує провести позачергове засідання у четвер, 20 травня.

Як розповів глава фракції Слуга Народу Давид Арахамія, на засіданні парламенту розглянуть законопроекти, пов’язані з отриманням макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.

– До порядку денного увійдуть 10 законів – так звані “макрофін” та “МВФ”, – повідомив Арахамія.

За його словами, очікується, що всі законопроекти пройдуть у першому читанні. Він очікує, що половина з них отримає схвалення у другому читанні, а всі інші розглядатимуться у перший тиждень червня.

Поміж цим, Арахамія зазначив, що 21 травня депутати розглядатимуть нову редакцію проекту закону про приведення у відповідність з Конституцією України закону про Національне антикорупційне бюро.

Кандидатури на посаду голів МОЗ, Мінекономіки та Мінінфраструктури

Раніше сьогодні нардепи від фракції Слуга Народу затвердили кандидатури на зміну трьох міністрів.

На посаду міністра інфраструктури затвердили кандидатуру Олександра Кубракова, Олексія Любченка – на посаду міністра економіки.

Крім того, головний санітарний лікар Віктора Ляшко очолить Міністерство охорони здоров’я.