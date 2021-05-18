Раду не влаштовує політика призначення виконувачів обов’язків міністрів – Разумков

Депутатів Верховної Ради України не влаштовує політика призначення виконувачів обов’язків міністрів.

Як заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, таким чином певні чиновники уникають відповідальності за свої дії на посаді.

– Очільників міністерств, згідно з Конституцією, має затверджувати Верховна Рада. Люди працюють в якості в.о., а потім переходять на інші напрямки – в тому числі НАК Нафтогаз. Але виборці при цьому не розбираються, вони знають, що міністрів повинен призначати парламент, – підкреслив Разумков.

Спікер ВР підкреслив, що такі люди не можуть претендувати на пости глав ключових міністерств.

Саме тому, як вважає Разумков, необхідно розуміти, хто конкретно обійме посади міністрів, після звільнення діючих чиновників.

Відставка Степанова, Криклій та Петрашко

До кінця тижня депутати можуть розглянути питання відставки міністрів інфраструктури, економіки та охорони здоров’я – Владислава Криклія, Ігоря Петрашка і Максима Степанова відповідно.

Як повідомив Дмитро Разумков, якщо вдасться зібрати 150 підписів – буде скликано позачергове засідання Верховної Ради на вівторок о 16.00. В такому випадку ще один сесійний день, до порядку якого увійде призначення нових міністрів, буде призначено на четвер.

У той же час спікер ВР нагадав керівництву парламентських фракцій, що потрібно заслухати міністрів, які написали заяви про відставку.