З 17 травня у додатку Дії з’явилася нова можливість – відтепер українці можуть зареєструвати ФОП у додатку Дія.

Оновлення в електронному сервісі цифрових послуг представили під час презентації Diia Summit 2.0.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив, що ця послуга істотно спростить процес розгляду заявки на реєстрацію.

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Заступник міністра юстиції України Сергій Орлов зазначив, що вже сьогодні кожен може зареєструвати бізнес у смартфоні, оскільки розробники вже завершили тестування пробної версії оновлення у додатку Дія.

Новинки у додатку Дія

Нещодавно Мінцифри анонсувало оновлення в додатку Дія. Нові можливості нададуть можливість витрачати менше часу та зусиль на користування державними послугами.

Серед новинок у Дії – як відкрити ФОП у смартфоні, зміна місця реєстрації онлайн, можливість пільгової іпотеки для переселенців та інші послуги.