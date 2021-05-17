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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Шмигаль відзвітує перед Радою щодо ситуації з Covid-19 і вакцинації

кабмін денис шмигаль

21 травня Верховна Рада України заслухає прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Під час Години запитань до уряду Шмигаль доповідатиме щодо виконання постанови ВР щодо боротьби з коронавірусом у країні, вакцинацїї населення та забезпечення медичних закладів препаратами та засобами.

Про це під час брифінгу 17 травня повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Разумков також прокоментував відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

За словами Разумкова, щоб оцінити роботу очільника МОЗ на посаді, потрібно також ознайомитися з його звітом.

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Рада може розглянути відставку Степанова, Криклія і Петрашка 18 травня - Разумков

– Спочатку треба заслухати звіт, що для себе визначає як перемоги чи недоліки міністр, а далі будемо це обговорювати.

Спікер ВР підкреслив, що загалом ситуація з поширенням коронавірусу – це відповідальність усього Кабінету міністрів, а не лише Степанова.

Разумков під час голосування за відставку Степанова передусім братиме до уваги його звіт та позицію Комітету з питань здоров’я нації.

Відставка Максима Степанова

14 травня стало відомо про можливу відставку Максима Степанова. Відповідне подання від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зареєстрували у парламенті.

Звернення повинні розглянути народні депутати, це може відбутися у вівторок, 18 травня.

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