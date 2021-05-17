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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

У Дії тепер можна отримати будпаспорт і дозвіл на виконання будівельних робіт

Дія

17 травня на Diia Summit 2.0 розповіли про новинку в застосунку а на порталі Дія – будівельні послуги.

Про такі послуги розповів перший заступник Мінцифри Олексій Вискуб під час виступу.

В Україні цифровізували галузь будівництва та прибирали чиновника з процесу ухвалення рішень.

Тепер можна легко отримати будівельні послуги онлайн у Дії.

Послуги у сфері будівництва передбачають:

  • декларацію та сертифікат про готовність до експлуатації об’єкта;
  • видачу будівельного паспорта;
  • дозвіл на виконання будівельних робіт.
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Також під час форуму Україна 30. Цифровізація президент Володимир Зеленський повідомив, що рух країни до масштабної цифровізації залишається незмінним.

За його словами, неможливо не визнавати той факт, що в Україні вже відбулася діджитал-революція.

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