У Дії тепер можна отримати будпаспорт і дозвіл на виконання будівельних робіт

17 травня на Diia Summit 2.0 розповіли про новинку в застосунку а на порталі Дія – будівельні послуги.

Про такі послуги розповів перший заступник Мінцифри Олексій Вискуб під час виступу.

В Україні цифровізували галузь будівництва та прибирали чиновника з процесу ухвалення рішень.

Тепер можна легко отримати будівельні послуги онлайн у Дії.

Послуги у сфері будівництва передбачають:

декларацію та сертифікат про готовність до експлуатації об’єкта;

видачу будівельного паспорта;

дозвіл на виконання будівельних робіт.

Також під час форуму Україна 30. Цифровізація президент Володимир Зеленський повідомив, що рух країни до масштабної цифровізації залишається незмінним.

За його словами, неможливо не визнавати той факт, що в Україні вже відбулася діджитал-революція.