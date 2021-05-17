Міністерство цифрової трансформації України представило оновлення в електронному сервісі цифрових послуг Дії.

Відтепер у додатку Дія доступна послуга електронного підпису просто у смартфоні. Про це розповіли на презентації Diia Summit 2.0.

Можна підписувати будь-які документи та отримувати державні послуги з телефона у будь-якому місці безкоштовно у декілька кліків.

Вже сьогодні можна оновити додаток та користуватися цією можливістю. Це працює таким чином: потрібно перейти у Налаштування та натиснути Дія.Підпис і Створити.

Згодом система відсканує ваше обличчя через камеру смартфону, щоб додаток міг звірити вашу особистість з фото, яке ви робили у реєстрі на отримання ID-картки або закордонний паспорт.

Після цього потрібно придумати код з п’яти цифр – це ще один бар’єр для того, щоб документи були у безпеці. І все – підпис створено.

Водночас міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що у додатку Дія залишається вся історія підпису документів.

Реєстрація ФОП у смартфоні

Проте це не єдина новинка в електронному сервісі державних послуг. Тепер у Дії можна провести реєстрацію ФОП за одну хвилину.

Цей крок значно спростить реєстрацію власного бізнесу. Оновлена можливість вже з’явилася у додатку, тому користувачі можуть скористатися нею вже зараз.