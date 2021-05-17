У період з 18 до 22 травня 2021 року вестибюль №2 станції метро Позняки тимчасово не працюватиме.

Про це інформує прес-служба Київського метрополітену.

Йдеться про вихід у напрямку станції метро Харківська.

Його роботу буде призупинено через заміну турнікетів на сучасніші.

Ціни на проїзд у метро Києва

У травні через звернення працівників Київського метрополітену до міської влади столиці у мережі почала ширитися інформація про можливе підвищення вартості проїзду у підземці.

У КМДА пояснили, як це відбуватиметься. Рішення про підвищення вартості проїзду ухвалюється після проведення відповідних процедур та розрахунків, пояснив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник.

Детальніше про ціни на проїзд у метро Києва читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київський метрополітен