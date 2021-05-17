У період з 18 до 22 травня 2021 року вестибюль №2 станції метро Позняки тимчасово не працюватиме.
Про це інформує прес-служба Київського метрополітену.
Йдеться про вихід у напрямку станції метро Харківська.
Його роботу буде призупинено через заміну турнікетів на сучасніші.
Ціни на проїзд у метро Києва
У травні через звернення працівників Київського метрополітену до міської влади столиці у мережі почала ширитися інформація про можливе підвищення вартості проїзду у підземці.
У КМДА пояснили, як це відбуватиметься. Рішення про підвищення вартості проїзду ухвалюється після проведення відповідних процедур та розрахунків, пояснив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник.
Детальніше про ціни на проїзд у метро Києва читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Київський метрополітен