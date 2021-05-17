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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У Києві не працюватиме один вестибюль станції метро Позняки – причина

Метро в Киеве

У період з 18 до 22 травня 2021 року вестибюль №2 станції метро Позняки тимчасово не працюватиме.

Про це інформує прес-служба Київського метрополітену.

Йдеться про вихід у напрямку станції метро Харківська.

Його роботу буде призупинено через заміну турнікетів на сучасніші.

Ціни на проїзд у метро Києва

У травні через звернення працівників Київського метрополітену до міської влади столиці у мережі почала ширитися інформація про можливе підвищення вартості проїзду у підземці.

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У КМДА пояснили, як це відбуватиметься. Рішення про підвищення вартості проїзду ухвалюється після проведення відповідних процедур та розрахунків, пояснив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник.

Детальніше про ціни на проїзд у метро Києва читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Depositphotos

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