Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На понеділок, 17 травня, НБУ встановив курс 27,61 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 17 травня, становить на 33,48 грн/1€.

Порівняно з п’ятницею, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.05:

$1 – 27,61 грн;

€1 – 33,48 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Підписання угод із Францією

13 травня уряди України та Франції уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад €1,3 млрд.

Умовами угоди передбачене постачання 130 електровозів, 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях, покращення водопостачання в Луганській області та якості питної води в Києві.

Детальніше про підписання угод із Францією читайте в матеріалі Фактів ICTV.