Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.
На понеділок, 17 травня, НБУ встановив курс 27,61 грн/1$.
Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 17 травня, становить на 33,48 грн/1€.
Порівняно з п’ятницею, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.
Курс валют в Україні від НБУ на 17.05:
- $1 – 27,61 грн;
- €1 – 33,48 грн;
- 1 польський злотий – 7,41 грн;
- 10 російських рублів – 3,74 грн.
Підписання угод із Францією
13 травня уряди України та Франції уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад €1,3 млрд.
Умовами угоди передбачене постачання 130 електровозів, 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях, покращення водопостачання в Луганській області та якості питної води в Києві.
Детальніше про підписання угод із Францією читайте в матеріалі Фактів ICTV.