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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Євро здорожчав: курс валют на 17 травня

курс валют_валюта_євро

Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На понеділок, 17 травня, НБУ встановив курс 27,61 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 17 травня, становить на 33,48 грн/1€.

Порівняно з п’ятницею, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.05:

  • $1 – 27,61 грн;
  • €1 – 33,48 грн;
  • 1 польський злотий – 7,41 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

курс валют 17 травня

Підписання угод із Францією

13 травня уряди України та Франції уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад €1,3 млрд.

Умовами угоди передбачене постачання 130 електровозів, 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях, покращення водопостачання в Луганській області та якості питної води в Києві.

Детальніше про підписання угод із Францією читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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