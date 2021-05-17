20 травня відбудеться прес-конференція президента Володимира Зеленського за підсумками його дворічної роботи, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, розмова з журналістами відбудеться в широкому форматі.

– Президент регулярно спілкується з журналістами під час офіційних подій, поїздок. Але зараз буде більш широкий формат, – сказав він.

Подоляк також уточнив головні теми прес-конференції Зеленського. Серед них не тільки підсумки проведеної роботи, а й “ключові напрямки роботи і рішення, які мають бути ухвалені протягом третього року”.

Водночас поки опрацьовуються можливі обмеження на прес-конференції у зв’язку з коронавірусом – вони будуть озвучені найближчим часом.

Прес-конференція Зеленського 2020

У 2020 році прес-конференція президента Володимира Зеленського також відбулася 20 травня. Вона пройшла у дворі Маріїнського палацу і тривала більше трьох годин.

Рік тому глава держви заявив, що ще не встиг реалізувати свої передвиборчі обіцянки, сперечався з журналістами про війну та мовні квоти. Також пообіцяв будувати дороги та мости, переглянути медреформу та зміни в освіті.

Головні тези прес-конференції Зеленського – на Фактах ICTV.