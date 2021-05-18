Дарниця спільно з Укрмедсерт розробили навчальну програму з впровадження цифрових інновацій для спеціалістів фармкомпаній

Фармацевтична компанія Дарниця спільно з навчальним центром Укрмедсерт розробили освітню програму для спеціалістів фармацевтичних компаній.

Ініціатива дозволить розширити навички працівників фармкомпаній щодо застосування цифрових технологій в регуляторному процесі та системі фармаконагляду в Україні, повідомляє прес-служба Дарниці.

Перший модуль освітньої програми, у якому взяли участь керівники та спеціалісти медичних та регуляторних відділів компаній та фахівці з фармаконагляду, називається Цифрові технології у фармаконагляді.

Він, за словами директора з регуляторних питань Дарниці Олександра Торгуна, охоплює питання створення сучасної цифрової системи фармаконагляду, виклики, які перед нею постають, та аналіз інструментів, які використовуються для автоматизації цих процесів.

Спеціалісти Дарниці познайомили колег з більш широкими можливостями цифрової системи фармаконагляду в порівнянні з її класичним форматом. Зокрема, діджиталізація цієї функції дозволяє оптимізувати й одночасно прискорити збір та обробку даних, що надходять з різних джерел, вирішити проблему їхньої можливої втрати.

Система також забезпечує можливість швидкого збору даних, які містяться в наукових публікаціях та пресі, що дає експертам більш повну картину повідомлень конкретного явища або препарату.

— Діджиталізація змінює систему охорони здоров’я, збільшує її ефективність і орієнтацію на пацієнта. Діючи на випередження, Дарниця однією з перших розпочала процес цифрової трансформації та діджиталізації регуляторної функції, а також створення цифрової платформи для здійснення процесу фармацевтичного нагляду. Для України це поки рідкісний досвід, тому ми спільно з навчальним центром Укрмедсерт розробили освітню програму, щоб ділитися практичним досвідом впровадження цифрових систем і таким чином прискорювати позитивні зміни в українській фарміндустрії, – наголосив Торгун.

В перспективі, за словами Торгуна, цифрова система фармаконагляду дозволить компанії успішно виконувати вимоги іноземних регуляторів та посилить безпеку препаратів.

Він також додав, що загалом у 2021 році спеціалісти Дарниці проведуть 13 лекційних модулів для слухачів навчального центру Укрмедсерт. Наступний захід відбудеться в травні, на ньому розглядатиметься практичний досвід впровадження електронного досьє лікарського засобу.

Дарниця увійшла до рейтингу 25 компаній, які стали лідерами діджиталізації. Фармацевтична компанія Дарниця з 1998 року – лідер в Україні за обсягом продажів ліків в натуральному вираженні.

Портфоліо компанії включає 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки: кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Продукція Дарниці експортується в 16 країн світу.