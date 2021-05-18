Національний банк України продовжує знижувати курс євро і знизив курс долара до гривні.
На вівторок, 18 травня, НБУ встановив курс 27,55 грн/1$.
Підвищення ціни на євро, згідно з курсом станом на 18 травня, становить на 33,44 грн/1€.
У порівнянні з п’ятницею, ціна на російський рубль і польський злотий підвищився теж.
Курс валют в Україні від НБУ на 18.05:
- $1 – 27,55 грн;
- €1 – 33,44 грн;
- 1 польський злотий – 7,36 грн;
- 10 російських рублів – 3,71 грн.
Захист від колекторів
Минулого тижня НБУ запустив реєстр колекторів.
До серпня всі подібні компанії повинні зареєструватися в цьому реєстрі, інакше їм заборонять діяльність.
Детальніше про діяльність колекторів читайте в матеріалі Фактів ICTV.