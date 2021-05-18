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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Дмитро Кудрявцев |

Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют від НБУ на 18 травня

Доллары

Національний банк України продовжує знижувати курс євро і знизив курс долара до гривні.

На вівторок, 18 травня, НБУ встановив курс 27,55 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом станом на 18 травня, становить на 33,44 грн/1€.

У порівнянні з п’ятницею, ціна на російський рубль і польський злотий підвищився теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 18.05:

  • $1 – 27,55 грн;
  • €1 – 33,44 грн;
  • 1 польський злотий – 7,36 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

Захист від колекторів

Минулого тижня НБУ запустив реєстр колекторів.

До серпня всі подібні компанії повинні зареєструватися в цьому реєстрі, інакше їм заборонять діяльність.

Детальніше про діяльність колекторів читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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