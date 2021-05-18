У будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, викрили зловмисників, які незаконно постачали та реалізовували нафтопродукти. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.

Правоохоронці зупинили протиправну діяльність групи осіб, як імпортували в Україну з Росії та Білорусії великі партії пального. Ділки підробляли документацію та ухилялися від сплати податків.

Після цього отримані товари вони переробляли на паливо-мастильні матеріали та продавали за готівку без оформлення бухгалтерської документації. За попередніми оцінками, вартість незаконно імпортованої продукції складає 100 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки у Луганській, Чернігівській та Київській області, знайшовши низку доказів, зокрема нелегально виготовлені нафтопродукти, обладнання та сировину.

За даними СБУ, під час проведення слідчих дій у будинку на вулиці Богдана Хмельницького у Києві, де проживає мер Віталій Кличко, було вилучено документацію, печатки 68 підприємств та електронну техніку.

Обшуки у будинку, де живе Кличко

Про обшуки у будинку Віталія Кличка стало відомо вранці 18 квітня. Озброєні правоохоронці прийшли у його під’їзд.

Згодом СБУ пояснила, що справа не стосується мера Києва. Попри це, Кличко стверджує: силовики телефонували та стукали у його двері. Детальніше про обшуки у будинку Кличка читайте на Фактах ICTV.