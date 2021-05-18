Підтоплені двори та пошкоджені дахи: наслідки негоди в Україні

В Україні вже другий день поспіль вирує негода. Зокрема, спостерігаються сильні вітри та дощі з грозами. Внаслідок цього більшість населених пунктів залишаються без світла.

Станом на 18 травня через грозу та сильні вітри сім населених пунктів у Дніпропетровській області та один – у Херсонській області залишаються без світла.

Так, спрацювала система автоматичного захисту лінії електропередачі. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Окрім того, у Херсонській області через шквали та пориви вітру пошкоджено дахи 107 будівель.

Зокрема, негода пошкодила покрівлі будинків на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів.

Із них 96 приватних будинків, три школи, два дитячі садки, дві амбулаторії, три будівлі сільських рад та один Будинок культури.

За даними ДСНС, жертв і постраждалих немає.

Водночас у селищі Жмеринка Вінницької області внаслідок опадів сталося підтоплення восьми дворів.

Для відкачування води від рятувальної служби залучалось вісім осіб та три одиниці техніки.

Погода в Україні

17 травня внаслідок складних погодних умов 120 населених пунктів у п’яти областях залишилися без світла

Зокрема, через пориви вітру та сильні дощі сталося знеструмленння у Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській та Житомирській областях.

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