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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Продаж земельних ділянок та статус суддів: порядок денний Ради 18 травня

верховна рада

Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 18 травня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 18 травня 2021 року.

Засідання Верховної Ради IX скликання – порядок денний

Серед іншого, народні депутати розглянуть:

  • проект закону №2415 про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів;
  • внесення змін до Закону України щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони;
  • законопроект щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права;
  • проект закону №4634 про внесення змін до статті 367 КК України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини;
  • проект закону №5119 щодо спрощення господарської діяльності з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;
  • законопроект щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

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Засідання Верховної Ради 18 травня: онлайн-трансляція

Коли Рада проголосує за призначення нових міністрів?

Верховна Рада може розглянути питання звільнення трьох міністрів 18 травня.

Якщо їх відправлять у відставку, то вже 20 травня може відбутися голосування за призначення нових людей на ці посади.

14 травня міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.

Також до Ради надійшло подання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

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