Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 18 травня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.
Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 18 травня 2021 року.
Засідання Верховної Ради IX скликання – порядок денний
Серед іншого, народні депутати розглянуть:
- проект закону №2415 про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів;
- внесення змін до Закону України щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони;
- законопроект щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права;
- проект закону №4634 про внесення змін до статті 367 КК України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини;
- проект закону №5119 щодо спрощення господарської діяльності з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;
- законопроект щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.
Коли Рада проголосує за призначення нових міністрів?
Верховна Рада може розглянути питання звільнення трьох міністрів 18 травня.
Якщо їх відправлять у відставку, то вже 20 травня може відбутися голосування за призначення нових людей на ці посади.
14 травня міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.
Також до Ради надійшло подання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.