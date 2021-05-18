Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 18 травня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 18 травня 2021 року.

Засідання Верховної Ради IX скликання – порядок денний

Серед іншого, народні депутати розглянуть:

проект закону №2415 про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів ;

; внесення змін до Закону України щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони;

державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони; законопроект щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права ;

; проект закону №4634 про внесення змін до статті 367 КК України щодо посилення відповідальності за службову недбалість , якщо вона спричинила загибель людини;

, якщо вона спричинила загибель людини; проект закону №5119 щодо спрощення господарської діяльності з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових;

з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових; законопроект щодо заборони продажу лікарських засобів дітям.

Коли Рада проголосує за призначення нових міністрів?

Верховна Рада може розглянути питання звільнення трьох міністрів 18 травня.

Якщо їх відправлять у відставку, то вже 20 травня може відбутися голосування за призначення нових людей на ці посади.

14 травня міністр економіки Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку.

Також до Ради надійшло подання про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.