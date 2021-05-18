Указом №196/2021 президент Володимир Зеленський указом увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня щодо збільшення видатків на безпеку та оборону України.

Зокрема, уряд у бюджетній декларації на 2022-2024 роки має передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше 5% від обсягу ВВП для цього сектору.

Йдеться про підготовку проектів бюджетів на три наступні роки.

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Окрім того, протягом місяця Кабмін повинен подати в Раду законопроект про внесення змін до статті 33 Бюджетного кодексу (щодо складання бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України).

Бюджет 2021

У держбюджеті 2021 на безпеку і оборону передбачено 267 млрд грн. Це майже 6% ВВП.

Згідно з документом, доходи бюджету становлять понад 1,84 трлн грн, витрати передбачені у розмірі 1 320 152 623 грн.

Водночас обсяг дефіциту визначено в сумі 246 635 500 грн.