Указом №196/2021 президент Володимир Зеленський указом увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня щодо збільшення видатків на безпеку та оборону України.
Зокрема, уряд у бюджетній декларації на 2022-2024 роки має передбачити видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше 5% від обсягу ВВП для цього сектору.
Йдеться про підготовку проектів бюджетів на три наступні роки.
Окрім того, протягом місяця Кабмін повинен подати в Раду законопроект про внесення змін до статті 33 Бюджетного кодексу (щодо складання бюджетної декларації за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України).
Бюджет 2021
У держбюджеті 2021 на безпеку і оборону передбачено 267 млрд грн. Це майже 6% ВВП.
Згідно з документом, доходи бюджету становлять понад 1,84 трлн грн, витрати передбачені у розмірі 1 320 152 623 грн.
Водночас обсяг дефіциту визначено в сумі 246 635 500 грн.