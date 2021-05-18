Біографія Віктора Ляшка – що відомо

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко незабаром може стати новим міністром охорони здоров’я України. Уже цього тижня його офіційно можуть призначити замість Максима Степанова – 17 травня президентська фракція Слуга народу затвердила кандидатуру Ляшка.

Факти ICTV зібрали головні дані про кандидата на посаду очільника МОЗ України Віктора Ляшка.

Біографія Віктора Ляшка

Віктор Ляшко – уродженець Рівненської області. Наразі йому 41 рік – разом з дружиною Іриною він виховує доньку Дарину.

Освіта

Ляшко після школи навчався у столичному Медичному університеті ім. Богомольця. У 2015 році Ляшко здобув ступінь магістра за спеціальністю державне управління у сфері охорони здоров’я у Національній академії державного управління при Президентові України. Навчання відбувалося у заочній формі.

Також Ляшко пройшов Барселонський курс Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо лікування туберкульозу.

Кар’єра

2003-2010 роки – працював у Державній санітарно-епідеміологічній службі міста Києва.

міста Києва. 2010 рік – розпочав кар’єру у Міністерстві охорони здоров’я України. Протягом трьох років він перейшов від посади головного спеціаліста до директора департаменту Державної санепідемічної служби.

З 2013 до 2014 року – очільник Київського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби.

Держсанепідслужби. 2014-2018 роки – керував громадською організацією Інфекційний контроль в Україні. У цей період ГО просувала проект щодо лікування туберкульозу.

У 2015 році Віктор Ляшко став консультантом з питань громадського здоров’я проекту Реформа ВІЛ-послуг в дії від USAID (Агентство США з міжнародного розвитку).

З 2018 до 2019 року – перший заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ.

Грудень 2019 року – Віктора Ляшка призначили заступником міністра охорони здоров’я , тоді посаду обіймала Зоряна Скалецька. З тих пір змінилося три міністри, однак Ляшко залишився працювати.

, тоді посаду обіймала Зоряна Скалецька. З тих пір змінилося три міністри, однак Ляшко залишився працювати. У березні 2020 року Ляшко став також головним санітарним лікарем. Цю посаду відновили на прохання президента України Володимира Зеленського через спалах пандемії коронавірусу.

На початку пандемії коронавірусу саме головний лікар озвучував щоденну статистику щодо поширення коронавірусу та був головним спікером МОЗ. За каденції Степанова Ляшко завжди випереджав його у соціологічних рейтингах.

Відповідно до соцопитування групи Рейтинг за грудень 2020 року, Ляшку довіряють 32% населення. Це більше ніж в Уляни Супрун, Ольги Голубовської, Іллі Ємця та Зоряни Скалецької. Водночас лише 19% висловили довіру Степанову.

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Амбіції Ляшка

У 2020 році в одному з інтерв’ю Ляшко заявив, що не проти стати президентом. За його словами, він міг би спробувати подати кандидатуру у 2029 році. Та згодом пояснив, що нібито пожартував.

Крім того, Ляшко не приховував бажання обійняти посаду очільника МОЗ.

– Поганий той солдат, який не хоче стати генералом, – так звучала позиція Ляшка рік тому.

Скандали за участю Ляшка

Віктор Ляшко неодноразово потрапляв у скандальні ситуації. Громадськості не сподобався його коментар щодо заборони на відвідування парків навесні 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Ляшко заявив, що таке рішення було ухвалено не лише для безпеки громадян, а й для психологічного тиску та залякування.

– Коли ми закривали свого часу парки і робили обприскування доріг, це було питання не стільки впливу на епідеміологічну ситуацію, скільки на психологічний стан населення. Закриття парків створило відчуття, що небезпека існує, тому люди більш сумлінно дотримувалися карантину.

Також “прославився” Ляшко посиденьками у кав’ярні у компанії Володимира Зеленського. Тоді політики під час робочої поїздки зупинилися у кафе, щоб випити кави.

У всій країні було заборонено перебувати у громадських закладах без масок, а відвідувачів можна було приймати лише на літніх терасах. У мережі швидко поширився знімок, де чиновники сидять у кафе без засобів захисту.

Декларація Віктора Ляшка

За 2020 рік Віктор Ляшко заробив понад 600 тис. грн – таку суму він вказав у декларації. Понад 22 тис. грн він отримав завдяки відсоткам у Приватбанку.

Також у власності Ляшка – автомобіль Skoda Octavia та три земельні ділянки під Києвом. А у його дружини – земельна ділянка та квартира. Декларація Ляшка у більш розгорнутому форматі доступна у матеріалі Фактів ICTV.