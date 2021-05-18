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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні запустять оновлений сайт для оформлення субсидії онлайн

комуналка

Міністерство соціальної політики запустить в Україні оновлений сайт для оформлення житлових субсидій онлайн.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час прес-конференції.

– У найближчі дні, завтра-післязавтра, ми відкриємо оновлений веб-портал для оформлення житлових субсидій онлайн, – сказав він.

За його словами, на відповідній платформі будь-хто із претендентів на субсидію зможе заповнити всі документи в електронному форматі і відправити їх в органи соціального захисту населення.

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Нові правила отримання субсидії

Кабмін змінив правила призначення субсидії для українців з травня 2021 року.

Ті громадяни, які бажають отримати допомогу від держави, повинні з 1 травня до 30 вересня подати нову заяву та декларацію про доходи до свого територіального підрозділу з питань соціального захисту населення.

Більше про отримання субсидії читайте на Фактах ICTV.

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