В Україні запустять оновлений сайт для оформлення субсидії онлайн

Міністерство соціальної політики запустить в Україні оновлений сайт для оформлення житлових субсидій онлайн.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час прес-конференції.

– У найближчі дні, завтра-післязавтра, ми відкриємо оновлений веб-портал для оформлення житлових субсидій онлайн, – сказав він.

За його словами, на відповідній платформі будь-хто із претендентів на субсидію зможе заповнити всі документи в електронному форматі і відправити їх в органи соціального захисту населення.

Нові правила отримання субсидії

Кабмін змінив правила призначення субсидії для українців з травня 2021 року.

Ті громадяни, які бажають отримати допомогу від держави, повинні з 1 травня до 30 вересня подати нову заяву та декларацію про доходи до свого територіального підрозділу з питань соціального захисту населення.

Більше про отримання субсидії читайте на Фактах ICTV.