1,7 млрд грн відповідно до розпорядження Кабміну спрямують на розвиток регіонів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перші проекти в межах програми соціально-економічного розвитку затвердила парламентсько-урядова комісія.

Кошти насамперед витратять на будівництво шкіл, лікарень, дитячих садочків.

Крім того, у регіонах закуплять нове обладнання в медичні заклади, придбають новий транспорт.

Також в областях мають намір покращити комунальну інфраструктуру та реалізовувати корисні для людей проекти.

Нові правила отримання субсидії

Із травня 2021 року були запроваджені нові правила отримання субсидії.

Перепризначатимуть субсидії без подання відповідної заяви, за деякими винятками. Однак верифікація субсидій продовжуватиметься.

Також урядові зміни торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла.

Детальніше про нові правила отримання субсидії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль