Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.
На середу, 19 травня, НБУ встановив курс 27,44 грн/1$.
Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 19 травня, становить на 33,53 грн/1€.
Порівняно з вівторком, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.
Курс валют в Україні від НБУ на 19.05:
- $1 – 27,44 грн;
- €1 – 33,53 грн;
- 1 польський злотий – 7,41 грн;
- 10 російських рублів – 3,72 грн.
Бюро економічної безпеки
12 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення в Україні Бюро економічної безпеки.
Напередодні закон про його створення підписав також президент Володимир Зеленський.
Основною функцією Бюро буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.