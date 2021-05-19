Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На середу, 19 травня, НБУ встановив курс 27,44 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 19 травня, становить на 33,53 грн/1€.

Порівняно з вівторком, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.05:

$1 – 27,44 грн;

€1 – 33,53 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

Бюро економічної безпеки

12 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення в Україні Бюро економічної безпеки.

Напередодні закон про його створення підписав також президент Володимир Зеленський.

Основною функцією Бюро буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.