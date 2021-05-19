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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Тетяна Забожко |

Долар здешевшав, євро здорожчав: курс валют на 19 травня

Курс валют в Украине

Національний банк України підвищив курс євро й знизив курс долара до гривні.

На середу, 19 травня, НБУ встановив курс 27,44 грн/1$.

Підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 19 травня, становить на 33,53 грн/1€.

Порівняно з вівторком, ціна на російський рубль та польський злотий підвищилася теж.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.05:

  • $1 – 27,44 грн;
  • €1 – 33,53 грн;
  • 1 польський злотий – 7,41 грн;
  • 10 російських рублів – 3,72 грн.

курс валют 19 травня

Бюро економічної безпеки

12 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає створення в Україні Бюро економічної безпеки.

Напередодні закон про його створення підписав також президент Володимир Зеленський.

Основною функцією Бюро буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.

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