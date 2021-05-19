Кабмін спростив процес отримання субсидії

В Україні в 2021 році уряд вирішив спростити процедуру отримання субсидії.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

– Із травня 2021 року були запроваджені нові правила щодо отримання допомоги, – сказав він.

За словами Шмигаля, чиновники уважно аналізували ситуацію, і сьогодні внесли певні корективи в ці правила.

Зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви, за деякими винятками. Водночас продовжується верифікація субсидій.

– Це справедливо і правильно, аби їх отримували ті, хто дійсно потребує, – пояснив прем’єр.

Також урядові зміни торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла.

Як пояснює Шмигаль, якщо ви власник трьох або чотирьох квартир у Києві, то субсидія не призначатиметься.

Якщо у наявності квартира в місті та будинок у селі – то можна отримати допомогу.

– Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми, ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія, – додав він.

Окрім того, претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тис. грн.

Також справи про призначення субсидій в окремих випадках тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення.

На думку прем’єра, це дасть можливість утричі скоротити терміни розгляду заяв.

Як переоформити субсидію

Щоб переоформити субсидію у 2021 році українцям потрібно подати заявку та декларацію про доходи.

Як наголосили у Мінсоцполітики, жодного додаткового документа на отримання субсидій подавати не потрібно.

Детальніше про переоформлення субсидії у 2021 році – читайте на Фактах ICTV.