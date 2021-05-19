Місто Горішні Плавні на Полтавщині за підсумками 2020 року з комплексного індексу забруднення атмосфери (КІЗА) знову стало найчистішим серед 39 міст України. Хоч і за рік його показник дещо погіршився – із 1,2 до 1,9.

Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневского (ЦГО).

Також найменш забруднене повітря зафіксували в Ізмаїлі, Світловодську, Харкові, Броварах, Івано-Франківську, Олександрії і Українці.

Натомість дуже високий рівнь забруднення зафіксували у Маріуполі – 15,7 (торік 17,9), Кам’янському – 14,8 (14,3), Дніпрі – 14,1 (17,2), Кривому Розі – 13,8 (12,7) та Одесі – 12,7 (14,4).

Нижчі позиції за рівнем забруднення очолюють: Київ – 9,6 (9,6), Миколаїв – 9,2 (13,7), Херсон – 8,2 (10,5), Запоріжжя – 8,0 (8,0), Краматорськ – 7 , 5 (7,5), Черкаси – 7,3 (7,4) та Вінниця – 7,2 (6,6).

Зокрема, ЦГО враховує в комплексному індексі ступінь забруднення атмосферного повітря за п’ятьма пріоритетними забруднюючими домішками.

Як пояснюють дослідники ЦГО, високий рівень забруднення повітря великих міст обумовлений підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин – формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку тощо.

Однак в Україні індекс забруднення повітря у 2020 році знизився до 7,0 із 8,2.

Як уточнює ЦГО, рівень забруднення вважається низьким до 5-ти, підвищеним – від 5-ти до 7-ми, високим – від 7-ми до 14-ти і дуже високим – від 14-ти.

Забруднення Чорного моря

Нещодавно турецькі науковці встановили, що забрудненість Чорного моря становить понад 1 млн частинок на 1 кв м. морської поверхні.

Зокрема, кількість мікропластику збільшується з кожним днем, а морські істоти, які харчуються планктоном, сприймають пластикові частинки за їжу і ковтають.

Детальніше про забруднення Чорного моря – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГО