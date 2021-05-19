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Факти / Україна
Марія Степанюк |

МОН запроваджує ЄДКІ для магістрів і бакалаврів – перелік спеціальностей

Студенты

Для магістрів та бакалаврів запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит. Відповідне рішення ухвалили 19 травня під час засідання Кабінету міністрів.

Відповідна постанова набуде чинності 1 січня 2022 року. На розроблення і вдосконалення завдань передбачено 4 754,4 тис. грн.

Згідно з документом, тепер розширено перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття вищої освіти, спеціальностями ступеня бакалавра.

ЄДКІ для випускників рівня бакалавра буде впроваджений для таких спеціальностей:

  • кібербезпека;
  • атомна енергетика;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • державна безпека;
  • безпека державного кордону;
  • військове управління (за видами збройних сил);
  • забезпечення військ;
  • озброєння та військова техніка;
  • пожежна безпека;
  • правоохоронна діяльність;
  • цивільна безпека;
  • річковий та морський транспорт;
  • залізничний транспорт;
  • автомобільний транспорт.

Для здобуття ступеня магістра такі спеціальності:

  • право;
  • ветеринарна медицина;
  • ветеринарна гігієна;
  • санітарія і експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медична психологія;
  • фармація;
  • промислова фармація;
  • фізична терапія;
  • ерготерапія;
  • педіатрія;
  • авіаційний транспорт;
  • транспортні технології;
  • публічне управління та адміністрування;
  • міжнародне право.

Також абітурієнтам для здобуття ступеня магістра необхідно скласти Єдиний державний іспит (ЄВІ).

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Вступ до магістратури 2021

11 травня стартувала реєстрація для участі у єдиному вступному іспиті з іноземної мови (ЄВІ) та єдиному фаховому випробуванні (ЄФВВ).

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде проходити 30 червня, а єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – 2 липня.

Факти ICTV розповідали, хто здійснює реєстрацію для участі у єдиному вступному іспиті та які потрібні документи для участі у ЄВІ.

Фото: Depositphotos

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