МОН запроваджує ЄДКІ для магістрів і бакалаврів – перелік спеціальностей

Для магістрів та бакалаврів запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит. Відповідне рішення ухвалили 19 травня під час засідання Кабінету міністрів.
Відповідна постанова набуде чинності 1 січня 2022 року. На розроблення і вдосконалення завдань передбачено 4 754,4 тис. грн.
Згідно з документом, тепер розширено перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття вищої освіти, спеціальностями ступеня бакалавра.
ЄДКІ для випускників рівня бакалавра буде впроваджений для таких спеціальностей:
- кібербезпека;
- атомна енергетика;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- державна безпека;
- безпека державного кордону;
- військове управління (за видами збройних сил);
- забезпечення військ;
- озброєння та військова техніка;
- пожежна безпека;
- правоохоронна діяльність;
- цивільна безпека;
- річковий та морський транспорт;
- залізничний транспорт;
- автомобільний транспорт.
Для здобуття ступеня магістра такі спеціальності:
- право;
- ветеринарна медицина;
- ветеринарна гігієна;
- санітарія і експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медична психологія;
- фармація;
- промислова фармація;
- фізична терапія;
- ерготерапія;
- педіатрія;
- авіаційний транспорт;
- транспортні технології;
- публічне управління та адміністрування;
- міжнародне право.
Також абітурієнтам для здобуття ступеня магістра необхідно скласти Єдиний державний іспит (ЄВІ).
Вступ до магістратури 2021
11 травня стартувала реєстрація для участі у єдиному вступному іспиті з іноземної мови (ЄВІ) та єдиному фаховому випробуванні (ЄФВВ).
Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде проходити 30 червня, а єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – 2 липня.
Факти ICTV розповідали, хто здійснює реєстрацію для участі у єдиному вступному іспиті та які потрібні документи для участі у ЄВІ.