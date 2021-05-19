МОН запроваджує ЄДКІ для магістрів і бакалаврів – перелік спеціальностей

Для магістрів та бакалаврів запровадять єдиний державний кваліфікаційний іспит. Відповідне рішення ухвалили 19 травня під час засідання Кабінету міністрів.

Відповідна постанова набуде чинності 1 січня 2022 року. На розроблення і вдосконалення завдань передбачено 4 754,4 тис. грн.

Згідно з документом, тепер розширено перелік спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття вищої освіти, спеціальностями ступеня бакалавра.

ЄДКІ для випускників рівня бакалавра буде впроваджений для таких спеціальностей:

кібербезпека;

атомна енергетика;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

державна безпека;

безпека державного кордону;

військове управління (за видами збройних сил);

забезпечення військ;

озброєння та військова техніка;

пожежна безпека;

правоохоронна діяльність;

цивільна безпека;

річковий та морський транспорт;

залізничний транспорт;

автомобільний транспорт.

Для здобуття ступеня магістра такі спеціальності:

право;

ветеринарна медицина;

ветеринарна гігієна;

санітарія і експертиза;

стоматологія;

медицина;

медична психологія;

фармація;

промислова фармація;

фізична терапія;

ерготерапія;

педіатрія;

авіаційний транспорт;

транспортні технології;

публічне управління та адміністрування;

міжнародне право.

Також абітурієнтам для здобуття ступеня магістра необхідно скласти Єдиний державний іспит (ЄВІ).

Вступ до магістратури 2021

11 травня стартувала реєстрація для участі у єдиному вступному іспиті з іноземної мови (ЄВІ) та єдиному фаховому випробуванні (ЄФВВ).

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) буде проходити 30 червня, а єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – 2 липня.

Факти ICTV розповідали, хто здійснює реєстрацію для участі у єдиному вступному іспиті та які потрібні документи для участі у ЄВІ.