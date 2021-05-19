На громадянку України, яка не змогла вилетіти до Стамбула і демонстративно викинула український закордонний паспорт, правоохоронці склали адмінпротокол.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці у Facebook повідомив, що за образу на адресу держави та народу України у нас не передбачена відповідальність, але жінку притягнуть за дрібне хуліганство та невиконання обов’язків з виховання дітей.

— Сьогодні вранці під час вильоту з аеропорту Харкова за вже правильно оформленими виїзними документами на дітей громадянці Інні П. поліцією був вручений протокол за ст. 173 КУпАП за дрібне хуліганство і ст. 184 КУпАП за ухилення від нормального виховання дітей, – написав він.

Також Геращенко додав відео, яке було опубліковане у соціальних мережах та стало вірусним. На ньому жінка розкритикувала прикордонників та допустила образливі слова на адресу України, а її діти послали Україну “до *упи”. Також у ролику зазначений факт вручення протоколів про адміністративні правопорушення.

Жінку не випустили з країни через те, що вона порушувала законодавство. Для виїзду з країни з малолітніми дітьми потрібен дозвіл обох батьків, але жінка не надала такого документу. Також вона не надала прикордонникам свідоцтва про народження дітей.

Сама жінка згодом видалила відео і заявила, що це був нібито змонтований фейк.

Скандал у церкві

3 травня у Храмі Різдва Христового двоє дівчат влаштували дебош заради відео в Instagram.

Вони розпивали спиртне, палили електронні сигарети, задували свічки та насміхалися над іконами.

Після резонансу дівчата вибачилися за свої дії і пояснили свій вчинок.

Джерело: Антон Геращенко