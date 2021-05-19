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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Підтоплені будинки та знеструмлення: які регіони України потерпають від негоди

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Через складні погодні умови в Україні станом на ранок 19 травня на території країни знеструмленими залишаються 23 населених пункти у чотирьох областях.

Найбільше внаслідок негоди постраждала Житомирська область.

Де є випадки знеструмлення:

  • Житомирська область – 13 населених пунктів;
  • Сумська область – 6 населених пунктів;
  • Донецька область – 2 населених пункти;
  • Кіровоградська область – 2 населених пункти.

Нині до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у місті Червоноград Львівської області внаслідок інтенсивних опадів сталися підтоплення.

Вода залила підвальне приміщення міської лікарні, три житлових будинки, п’ять присадибних ділянок та частково три вулиці міста.

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Працівники ДСНС відкачали 650 куб. м води.

Негода в Україні

З початку тижня в Україні вирує негода.

Країна потерпає від дощів з грозами та значних поривів вітру.

Детальніше про негоду в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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