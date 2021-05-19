Через складні погодні умови в Україні станом на ранок 19 травня на території країни знеструмленими залишаються 23 населених пункти у чотирьох областях.

Найбільше внаслідок негоди постраждала Житомирська область.

Де є випадки знеструмлення:

Житомирська область – 13 населених пунктів;

Сумська область – 6 населених пунктів;

Донецька область – 2 населених пункти;

Кіровоградська область – 2 населених пункти.

Нині до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, у місті Червоноград Львівської області внаслідок інтенсивних опадів сталися підтоплення.

Вода залила підвальне приміщення міської лікарні, три житлових будинки, п’ять присадибних ділянок та частково три вулиці міста.

Працівники ДСНС відкачали 650 куб. м води.

Негода в Україні

З початку тижня в Україні вирує негода.

Країна потерпає від дощів з грозами та значних поривів вітру.

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