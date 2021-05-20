Сторони ТКГ під час консультації у форматі відеоконференції гарантували безпеку для відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду Щастя та Золоте.

Координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш відвідає ці КПВВ, щоб перевірити виконання умов.

Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування.

Більшість із таких об’єктів розташовані на ділянках, де має відбутись розмінування відповідно до рішення лідерів Нормандської четвірки за підсумками Паризького саміту в грудні 2019 року.

Сторони погодилися, що заходи мають відпрацювати під час наступних консультацій робочої підгрупи ТКГ із питань безпеки.

– Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайскорішого звільнення утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, наші пропозиції не мають належної реакції російської сторони, – повідомляє українська сторона в ТКГ.

Заходи, на яких наполягає українська делегація:

дотримання режиму припинення вогню та вдосконалення координаційного механізму реагування на його порушення;

повний і безумовний доступ Товариства Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

звільнення утримуваних осіб;

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

забезпечення надійного та безпечного доступу місії ОБСЄ до всієї території України з метою виконання свого мандата;

якнайскоріше створення міжнародної групи експертів у тристоронньому форматі Україна-Росія-ОБСЄ для оцінювання екологічних ризиків від неконтрольованого затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях.

Отримання списків для обміну полоненими

9 травня представники України в Тристоронній контактній групі отримали від бойовиків так званих “ДНР” та “ЛНР” списки для обміну полоненими.

Як розповіла представник української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, розпочалася підготовча робота.

Детальніше про отримання списків для обміну полоненими читайте в матеріалі Фактів ICTV.